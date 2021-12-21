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Експерт розповів, чому найвигідніше зберігати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 гру, 2021 11:59
Пропонуємо до обговорення:
Українцям вигідніше зберігати свої заощадження в банках в національній валюті. Відсоток за гривневими депозитами пропонується набагато більший, ніж за вкладами в доларах або євро.
Дивися повний текст Експерт розповів, чому найвигідніше зберігати заощадження в національній валюті
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R2
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Додано: Вів 28 гру, 2021 11:59
Держать в банке депозит в гривне и доход который не перекрывает даже реальную инфляцию в Украине тоже получаешь минус,почему то эксперт забыл об этом сказать,а вообще у нас экспертов пруд пруди не понятно откуда они все такие "умные" всплывают....
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livs375
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Додано: Вів 28 гру, 2021 12:08
потому что "експерт" из ICU. отсюда и загон в ОВДП. а что он вам еще должен был рассказывать? :) странно почему статья не помечена как реклама.
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MByte
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Додано: Вів 28 гру, 2021 13:29
На ноябрь инфляция составила 9,4%. На конец года прогнозируют в районе 10%. И это только официальные цифры. Депозит под 9% и ещё заплатить 19,5% налог с этих процентов.
Как-то так...
P.S. Но экспэрд не соврал - кому-то это выгодно.
Востаннє редагувалось PSL
в Вів 28 гру, 2021 13:30, всього редагувалось 1 раз.
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PSL
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Додано: Вів 28 гру, 2021 19:26
это если доллар резко вверх не скакнет:))))
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ketrax70
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Додано: Вів 28 гру, 2021 20:39
ризиків ніяких немає, крім нашої теперішньої влади....
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oleggg_ua
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Додано: Вів 28 гру, 2021 23:45
В подподушечной валюте хоть и минус за счёт инфляции, но незначительный и прогнозируемый. В гривне тоже минус при любом раскладе, но непредсказуемый.
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phantom_systems
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