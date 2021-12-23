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До 60 гривень за кубометр: постачальники газу підвищили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 гру, 2021 13:43
Пропонуємо до обговорення:
Газопостачальні компанії України оприлюднили місячні тарифи на газ для населення в січні 2022 року. Однак більшість постачальників як і раніше відмовляються від місячних планів, залишивши тільки річну пропозицію, яка діє до 30 Квітня 2022 року.
Дивися повний текст До 60 гривень за кубометр: постачальники газу підвищили тарифи на січень
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Додано: Вів 28 гру, 2021 13:43
"в сентябре 20,96 рублей за кубометр"
Новый уровень, оплату в рублях принимать )
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swsashadow
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