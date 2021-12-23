RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
До 60 гривень за кубометр:
постачальники газу підвищили...

До 60 гривень за кубометр: постачальники газу підвищили...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 13:43

До 60 гривень за кубометр: постачальники газу підвищили...

Пропонуємо до обговорення:
Газопостачальні компанії України оприлюднили місячні тарифи на газ для населення в січні 2022 року. Однак більшість постачальників як і раніше відмовляються від місячних планів, залишивши тільки річну пропозицію, яка діє до 30 Квітня 2022 року.

Дивися повний текст До 60 гривень за кубометр: постачальники газу підвищили тарифи на січень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96834
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 13:43

"в сентябре 20,96 рублей за кубометр"

Новый уровень, оплату в рублях принимать )
swsashadow
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33
З нами з: 16.09.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 55 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Аналітики спрогнозували ціну газу у 2022 році
R2 » Нед 26 гру, 2021 23:23
5 504
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 гру, 2021 17:43
Scotch
В Україні підвищили тарифи на розподіл газу
R2 » Чет 23 гру, 2021 16:45
7 563
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 гру, 2021 10:34
sena_2008atp
Газпром зупинив постачання газу через Польщу 1, 2
R2 » Сер 22 гру, 2021 11:59
13 987
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 гру, 2021 10:23
antikkristall

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.