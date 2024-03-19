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Чи переступить курс долара
позначку в 40 гривень — думка...

Чи переступить курс долара позначку в 40 гривень — думка...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 16:21

Чи переступить курс долара позначку в 40 гривень — думка...

Пропонуємо до обговорення:
Курс долара в Україні на сьогодні повністю узгоджений Національним банком. Навряд чи НБУ підвищить цю планку вище 40 гривень за долар.

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Чи переступить курс долара позначку в 40 гривень — думка експерта
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 16:21

Від Нацбанку нічого не залежить, вони лише намагаються надувати щоки, мовляв на щось впливають. Але це поки їх на крапильниці запозичень утримують.

50 грн/$ може бути як через 3 роки, так і через 3 місяця. Висновки "експерта" - пальцем в небо.
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