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До 60 гривень за кубометр:
постачальники газу підвищили...

До 60 гривень за кубометр: постачальники газу підвищили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 17:26

  akido написав:"Кабмін" злив всі бюджетні кошти в 2021 на Велике Крадівництво Зеленського. Газ у сховища практично не закачували коли він був в 5 разів дешевше.

Навіть якщо зима буде теплою, навесні сховища будуть порожні. Якщо зима буде холодною - то хутряна тваринка прийде вже у лютому.

А так - да, дєффачка ні в чому не винна, він сам прийшов ....

А чого ти не закупив газу, піднявся б?
От Європа теж не закачала, там теж наш кабмін винен?
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 17:32

  Ukrainian написав:Україні як багатій Данії потрібно частину об’єктів інфраструктури переводити на солому. 2.4 кг соломи це один куб метр газу. Тобто 24 млн тонн це 10 млрд куб метрів. В Україні виробляється 80-90 млн тонн соломи щорічно. Стабільно і не залежно від примх східного сусіда.

Проблемна логістика, але якщо зайнятися то можна вирішити.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 17:35

  unicdima написав:
  Ukrainian написав:Україні як багатій Данії потрібно частину об’єктів інфраструктури переводити на солому. 2.4 кг соломи це один куб метр газу. Тобто 24 млн тонн це 10 млрд куб метрів. В Україні виробляється 80-90 млн тонн соломи щорічно. Стабільно і не залежно від примх східного сусіда.

Проблемна логістика, але якщо зайнятися то можна вирішити.

На якому етапі логістика проблемна? Тюковану солому прямо з поля фури розвозять по усій країні
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 18:32

  Kudrjavuy написав:Ukrainian
Ещё не вечер:
https://biz.censor.net/news/3307602/zab ... 1_derjstat

При цьому в охороні здоров'я заборгованість із зарплати скоротилася на 17,2% (до 126,64 млн грн), а також у сферах держуправління та оборони – на 14% (до 5,44 млн грн), в адміністративній діяльності – на 7,4% (до 15,63 млн грн), оптовій та роздрібній торгівлі - на 4,6% (до 33,88 млн грн), у сільському господарстві – на 3,15 (до 54,49 млн грн), на підприємствах промисловості – на 2,1% (до 3 млрд) грн), у сфері інформації та телекомунікацій – на 1,2% (до 16,28 млн грн). Джерело: https://biz.censor.net/n3307602

В лднр ситуація краща?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 18:40

  Ukrainian написав:
  Kudrjavuy написав:Ukrainian
Ещё не вечер:
https://biz.censor.net/news/3307602/zab ... 1_derjstat

При цьому в охороні здоров'я заборгованість із зарплати скоротилася на 17,2% (до 126,64 млн грн), а також у сферах держуправління та оборони – на 14% (до 5,44 млн грн), в адміністративній діяльності – на 7,4% (до 15,63 млн грн), оптовій та роздрібній торгівлі - на 4,6% (до 33,88 млн грн), у сільському господарстві – на 3,15 (до 54,49 млн грн), на підприємствах промисловості – на 2,1% (до 3 млрд) грн), у сфері інформації та телекомунікацій – на 1,2% (до 16,28 млн грн). Джерело: https://biz.censor.net/n3307602

В лднр ситуація краща?

https://news.finance.ua/ua/news/-/50386 ... -derzhstat
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 18:43

Kudrjavuy
Лише 30% українців отримують понад 7 тисяч гривень доходу на місяць — Держстат

Там не правильний заголовок.

Правильно буде

Лише 30% українців отримують понад 7 тисяч гривень легального доходу на місяць — Держстат

Зарплату в конвертах, та лівак, халтуру, хабарі в Україні ще ніхто не зміг подолати

Дослідження тіньової економіки в Україні: майже чверть ВВП - або 846 млрд гривень - перебуває в тіні
Ukrainian
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  #<12
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