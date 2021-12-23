До 60 гривень за кубометр: постачальники газу підвищили...
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Ukrainian написав:Україні як багатій Данії потрібно частину об’єктів інфраструктури переводити на солому. 2.4 кг соломи це один куб метр газу. Тобто 24 млн тонн це 10 млрд куб метрів. В Україні виробляється 80-90 млн тонн соломи щорічно. Стабільно і не залежно від примх східного сусіда.
Проблемна логістика, але якщо зайнятися то можна вирішити.
Ukrainian написав:Україні як багатій Данії потрібно частину об’єктів інфраструктури переводити на солому. 2.4 кг соломи це один куб метр газу. Тобто 24 млн тонн це 10 млрд куб метрів. В Україні виробляється 80-90 млн тонн соломи щорічно. Стабільно і не залежно від примх східного сусіда.
Проблемна логістика, але якщо зайнятися то можна вирішити.
На якому етапі логістика проблемна? Тюковану солому прямо з поля фури розвозять по усій країні
При цьому в охороні здоров'я заборгованість із зарплати скоротилася на 17,2% (до 126,64 млн грн), а також у сферах держуправління та оборони – на 14% (до 5,44 млн грн), в адміністративній діяльності – на 7,4% (до 15,63 млн грн), оптовій та роздрібній торгівлі - на 4,6% (до 33,88 млн грн), у сільському господарстві – на 3,15 (до 54,49 млн грн), на підприємствах промисловості – на 2,1% (до 3 млрд) грн), у сфері інформації та телекомунікацій – на 1,2% (до 16,28 млн грн). Джерело: https://biz.censor.net/n3307602
При цьому в охороні здоров'я заборгованість із зарплати скоротилася на 17,2% (до 126,64 млн грн), а також у сферах держуправління та оборони – на 14% (до 5,44 млн грн), в адміністративній діяльності – на 7,4% (до 15,63 млн грн), оптовій та роздрібній торгівлі - на 4,6% (до 33,88 млн грн), у сільському господарстві – на 3,15 (до 54,49 млн грн), на підприємствах промисловості – на 2,1% (до 3 млрд) грн), у сфері інформації та телекомунікацій – на 1,2% (до 16,28 млн грн). Джерело: https://biz.censor.net/n3307602
Ukrainian написав:Дослідження тіньової економіки в Україні: майже чверть ВВП - або 846 млрд гривень - перебуває в тіні
Ну хорошо, добавим эту четверть, т.е. треть от официальной, к 7к. Получим, что 60% людей получают 9.3к и меньше. Тоже как-то тянет на великий доход разве что по меркам Зимбабве. Но на самом деле, скорее всего, этой категории не сильно-то левых доходов и достаётся. В частности, пенсионерам обычно их взять негде.