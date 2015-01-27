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"Загальна позовна давність"
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Нед 26 гру, 2021 19:22
yanyura
yanyura написав:
r_gorbachev написав:А вот еще тогда вопрос,на каком основании они сказали что срок исковой давности по моему договору 50 лет?
Скажите, вы верите им, или законам Украины? В Цивильном Кодексе Украины в:
Стаття 257. "Загальна
позовна давність":
"1. Загальна
позовна давність встановлюється тривалістю у три роки."
Если верите им - платите им, верите законам - не платите. Сходите в любую Юр. консультацию с этим письмом, к любому адвокату, только потом отпишитесь здесь о результатах похода. Максимум 25 гривен и вы успокоитесь.
, а о специальной
исковой давности (ст. 258) Вы не слыхивали?
И зачем Вы отправили человека к адвокату, если ч. 1 ст. 259 разрешает увеличение
строка исковой давности по письменному договору, что, вероятно, и было использовано банком при заключении кредитного договора?
Это была ложь с Вашей стороны или безграмотность?
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Додано: Нед 26 гру, 2021 19:31
yanyura
yanyura написав:
Как только суд откажет КаКаГе, прямо на этом же заседании требуйте от КаКаГе возмещения Вам морального ущерба (сумма - посоветуйтесь с юристом, за % от этой суммы ему) по ЦКУ:
Стаття 23. Відшкодування моральної шкоди
4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.
именно по этому пункту, т.к. по другим требуются справки-подтверждения.
,
1) Как Вы себе представляете без встречного иска, да еще и "на этом же заседании"
, требование о возмещении морального ущерба?
2) Какая взаимосвязь между кредитными правоотношениями и правоотношениями, касающимися чести, достоинства и деловой репутации?
Это была ложь с Вашей стороны или безграмотность?
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Додано: Нед 26 гру, 2021 19:48
Инсинуация дилетанта, который не знает, что такое мошенничество.
При этом в ст. 190 ККУ нет пунктов
, поскольку она поделена на части
.
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Додано: Нед 26 гру, 2021 20:04
yanyura
yanyura написав:
1. Вы имеете право и на возмещение материального ущерба (заявить на этом же заседании), но это надо доказывать документами - билетами на проезд, квитанциями об оплате услуг юриста и т.д.
, расходы на проезд и услуги юриста не являются материальным ущербом. Это виды судебных расходов
(ст. 79 ЦПК на то время).
Сплошная безграмотность!
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Додано: Нед 26 гру, 2021 20:12
yanyura написав:
Так получилось, что моя дочка из-за безработицы (выпускница юрфака) в прошлом году пошла работать к коллекторам (не к КаКаГе), прошла тренинг, но смогла там выдержать только 4 дня, даже денег не получила.
Хорошее "трудоустройство" для юриста - ни в сказке сказать, ни пером описать
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Додано: Нед 26 гру, 2021 20:30
yanyura написав:
3. За предоставление ложных данных в прокуратуру наступает уголовная ответственность. Если суд в таком случае всего лишь отклоняет иск, то прокуратура возбуждает уголовное дело (прокуроры очень ревниво относятся к тому, что их посчитали лохами!).
Из этого видно, что автор реально не работал с прокуратурой.
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