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"Загальна позовна
давність"

"Загальна позовна давність"
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 19:22

"Загальна позовна давність"

  yanyura написав:
r_gorbachev написав:А вот еще тогда вопрос,на каком основании они сказали что срок исковой давности по моему договору 50 лет?

Скажите, вы верите им, или законам Украины? В Цивильном Кодексе Украины в:
Стаття 257. "Загальна позовна давність":
"1. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки."
Если верите им - платите им, верите законам - не платите. Сходите в любую Юр. консультацию с этим письмом, к любому адвокату, только потом отпишитесь здесь о результатах похода. Максимум 25 гривен и вы успокоитесь.

yanyura, а о специальной исковой давности (ст. 258) Вы не слыхивали?
И зачем Вы отправили человека к адвокату, если ч. 1 ст. 259 разрешает увеличение строка исковой давности по письменному договору, что, вероятно, и было использовано банком при заключении кредитного договора?
Это была ложь с Вашей стороны или безграмотность?
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 19:31

  yanyura написав:Как только суд откажет КаКаГе, прямо на этом же заседании требуйте от КаКаГе возмещения Вам морального ущерба (сумма - посоветуйтесь с юристом, за % от этой суммы ему) по ЦКУ:
Стаття 23. Відшкодування моральної шкоди
4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.
именно по этому пункту, т.к. по другим требуются справки-подтверждения.

yanyura,
1) Как Вы себе представляете без встречного иска, да еще и "на этом же заседании", требование о возмещении морального ущерба? :roll:
2) Какая взаимосвязь между кредитными правоотношениями и правоотношениями, касающимися чести, достоинства и деловой репутации? :roll:
Это была ложь с Вашей стороны или безграмотность?
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 19:48

  yanyura написав:procus
Вот если бы их удалось привлечь по п.4 или хотя бы по п.2 ст. 190 КК, было бы совсем замечательно!
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page5

Инсинуация дилетанта, который не знает, что такое мошенничество.
При этом в ст. 190 ККУ нет пунктов, поскольку она поделена на части.
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 20:04

  yanyura написав:1. Вы имеете право и на возмещение материального ущерба (заявить на этом же заседании), но это надо доказывать документами - билетами на проезд, квитанциями об оплате услуг юриста и т.д.

yanyura, расходы на проезд и услуги юриста не являются материальным ущербом. Это виды судебных расходов (ст. 79 ЦПК на то время).
Сплошная безграмотность! :twisted:
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 20:12

  yanyura написав:Так получилось, что моя дочка из-за безработицы (выпускница юрфака) в прошлом году пошла работать к коллекторам (не к КаКаГе), прошла тренинг, но смогла там выдержать только 4 дня, даже денег не получила.

Хорошее "трудоустройство" для юриста - ни в сказке сказать, ни пером описать :evil:
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 20:30

  yanyura написав:3. За предоставление ложных данных в прокуратуру наступает уголовная ответственность. Если суд в таком случае всего лишь отклоняет иск, то прокуратура возбуждает уголовное дело (прокуроры очень ревниво относятся к тому, что их посчитали лохами!).

Из этого видно, что автор реально не работал с прокуратурой. :roll:
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