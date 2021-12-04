Президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроекти про множинне громадянство.
Дивися повний текст Власники подвійного громадянства зможуть брати участь у виборах: закон Зеленського.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 23:15
Власники подвійного громадянства зможуть брати участь у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Власники подвійного громадянства зможуть брати участь у виборах: закон Зеленського.
Додано: Вів 28 гру, 2021 23:15
Ну да, ну да, Яныку да, тому стоило дать под зад, но что получили ? Порошенко, я спал и видел как он будет пожинать "плоды" своего труда. Очень хочу что бы Зеленский закончил и как Янык и Порошенко вместе взятые но без гроша в кармане. И может тогда следующий президент хоть как то задумается о том что он делает и последствиях свих решений. В частности, что до двойного гражданства, тут не разрешать, тут нужно категорически запрещать.
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