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Власники подвійного громадянства
зможуть брати участь у...

Власники подвійного громадянства зможуть брати участь у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 23:15

Власники подвійного громадянства зможуть брати участь у...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроекти про множинне громадянство.

Дивися повний текст Власники подвійного громадянства зможуть брати участь у виборах: закон Зеленського.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 23:15

Ну да, ну да, Яныку да, тому стоило дать под зад, но что получили ? Порошенко, я спал и видел как он будет пожинать "плоды" своего труда. Очень хочу что бы Зеленский закончил и как Янык и Порошенко вместе взятые но без гроша в кармане. И может тогда следующий президент хоть как то задумается о том что он делает и последствиях свих решений. В частности, что до двойного гражданства, тут не разрешать, тут нужно категорически запрещать.
Igorten
 
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