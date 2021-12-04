Президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроекти про множинне громадянство.
Дивися повний текст Власники подвійного громадянства зможуть брати участь у виборах: закон Зеленського.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 23:15
Власники подвійного громадянства зможуть брати участь у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Власники подвійного громадянства зможуть брати участь у виборах: закон Зеленського.
Додано: Вів 28 гру, 2021 23:15
Ну да, ну да, Яныку да, тому стоило дать под зад, но что получили ? Порошенко, я спал и видел как он будет пожинать "плоды" своего труда. Очень хочу что бы Зеленский закончил и как Янык и Порошенко вместе взятые но без гроша в кармане. И может тогда следующий президент хоть как то задумается о том что он делает и последствиях свих решений. В частности, что до двойного гражданства, тут не разрешать, тут нужно категорически запрещать.
Додано: Сер 29 гру, 2021 12:23
Все избирательные должности, главное правило - отсутствие любого двойного, или 3го гражданства.
Додано: Сер 29 гру, 2021 12:23
Теперь всем миром власть в Украине выбирать будем. Но жить то с этой властью придется только нам..
Додано: Сер 29 гру, 2021 12:33
Re: Власники подвійного громадянства зможуть брати участь у.
Що поганого в подвійному громадянстві, якщо людина любить свою країну, але працює і живе в США/Європі? Ви пропонуєте відмовлятись від нашого громадянства, отримувати інше і забувати дорогу на батьківщину?
Додано: Сер 29 гру, 2021 12:51
Re: Власники подвійного громадянства зможуть брати участь у.
Темма касалась избирательного права и именно в этом контексте было мое возмущение. Да пусть 100 гражданств, но какого хрена им голосовать ? Сидя в Испании или Германии он будет решать как жить нам ? И насколько он осведомлен о реальном положении дел в Украине живя скажем в Германии ? Да и те кто живет в Украине, сел на самолет и полетел тратить деньги на свою "вторую родину", тем более в основной массе контингент сидящий с 2мя 3мя паспортами как бы известен и житие простых граждан его мало волнует.
Додано: Сер 29 гру, 2021 13:00
О!.. Нац-шовинизм подкатил... А бабки за пачку гречи да бутылку подсолнечного сока -- пусть голосуют? -- уж они-то точно знают как нам жить
Явку на прошлых выборах напомнить? -- так вот тем "житие простых граждан его мало волнует" переться голосовать нужно ровно настолько же, насколько их "житие простых граждан волнует"
Додано: Сер 29 гру, 2021 13:17
Re: Власники подвійного громадянства зможуть брати участь у.
Додано: Сер 29 гру, 2021 13:21
Re: Власники подвійного громадянства зможуть брати участь у.
Голосовать должен только тот, кто платит налоги в Украине.
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