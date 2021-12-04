Власники подвійного громадянства зможуть брати участь у...
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Rainbow написав:Що поганого в подвійному громадянстві,
Темма касалась избирательного права и именно в этом контексте было мое возмущение. Да пусть 100 гражданств, но какого хрена им голосовать ? Сидя в Испании или Германии он будет решать как жить нам ? И насколько он осведомлен о реальном положении дел в Украине живя скажем в Германии ? Да и те кто живет в Украине, сел на самолет и полетел тратить деньги на свою "вторую родину", тем более в основной массе контингент сидящий с 2мя 3мя паспортами как бы известен и житие простых граждан его мало волнует.
Англосакси завжди були колонізаторами. Незалежна країна закінчилася у 2013 році. Голосувати звідси будуть лише ногами.
Востаннє редагувалось Прораб в Сер 29 гру, 2021 13:39, всього редагувалось 1 раз.
Примат написав:Голосовать должен только тот, кто платит налоги в Украине.
Ну давайте сразу и следующий шаг делать -- "причем не меньше штуки евро" (о размерах можем подискутировать). А сейчас еще служивые подтянутся и свой ультиматум выдвинут -- и шоп как в Starship Troopers (и богоизбранном Израиле) -- только после службы в ЗСУ
Rainbow написав:Що поганого в подвійному громадянстві,
Темма касалась избирательного права и именно в этом контексте было мое возмущение. Да пусть 100 гражданств, но какого хрена им голосовать ? Сидя в Испании или Германии он будет решать как жить нам ? И насколько он осведомлен о реальном положении дел в Украине живя скажем в Германии ? Да и те кто живет в Украине, сел на самолет и полетел тратить деньги на свою "вторую родину", тем более в основной массе контингент сидящий с 2мя 3мя паспортами как бы известен и житие простых граждан его мало волнует.
... Незалежна країна закінчилася у 2013 році.
Бандюкович, вроде, в 10-м к власти пришел. Или колонии (упс, простите, республики) совка -- это другое?
Igorten написав:_hunter Я например изложил свою точку зрения почему против. Интересно услышать вашу почему ЗА. Давайте всем миром голосовать, заодно решим проблему ненависной вами гречки, на весь мир не напасешся
Так и я изложил: если человеку на Украину пофиг -- не будет он в своей загнивающей Канаде/Германии/Польше/Израиле время тратить, чтоб за очередного президента проголосовать. А если ему на Украину не пофиг -- какая разница, сколько еще у него паспортов?
Ну и тут на форуме народ периодически пишет -- "утомили местные кровопийцы-олегархи -- пора варягов на княжество звать"
_hunter Согласен. Ну вот я смотрю сегодня телевизор. А там расказывают как доблесные городские власти убирают снег. Выхожу во двор, а выехать не могу, завалило. Беру лопату разгребаю. Вроде выехал, и тут подьезжая к дороге вижу что замечательная машина проезжая вывалила весь снег на примыкающую дорогу с которой я еду. Беру опять лопату. Приехав в офис беру лопату и чищу вход и часть тротуара перед входом. Через час выхожу, прелесть уборочная машина почемуто развернула ковш в сторону от улицы и весь снег что гребла выкинула мне под офис. Суть, живя тут мы хоть понимаем что говорят одно, а по факту другое. А что понимает тот кто там ?