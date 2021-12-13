«Антонов» презентував перший серійний літак Ан-178 (фото)

Додано: П'ят 31 гру, 2021 09:29

antikkristall написав: Украину на мировой рынок не пустят, конкуренты никому не нужны, мелкосерйное производство для собстенных нужд плюс эксплуатация построенных в СССР самолетов позволит предприятию еще какое-то время продержаться на плаву, а в финале его ждет судьба ХАЗа.. Украину на мировой рынок не пустят, конкуренты никому не нужны, мелкосерйное производство для собстенных нужд плюс эксплуатация построенных в СССР самолетов позволит предприятию еще какое-то время продержаться на плаву, а в финале его ждет судьба ХАЗа..

Согласен полностью! Потому бразильский Ембрайр, это , по сути, давно уже СП (совместное производство) с Боинг, потому и живы до сих пор. А если Антонов и дальше будет сидеть и ждать "новый" Аэрофлот и оглядываться на Россию, то лет через 20-30 , когда окончательно закончится ресурс СССР-овских самолётов и продлевать уже физически будет нечего, станет банкротом. Поверьте, желающих хапнуть его землю и застроить высотками и ТРЦ уже давно очередь стоит. Потому я и утверждаю - нужно интегрироваться в мировой авиарынок, находить свою нишу (планёр, двигатель, мозги инженеров) и плотно в ней работать, организовывать СП с мировыми гигантами.В конце концов, когда 10 лет назад США начала говорить, что их основной транспортник для военных С-130 Геркулес уже устарел и нужен новый самолёт, то они вполне серьёзно рассматривали Антонова, у нас как раз появлялась серия Ан-1Х8. Но понаблюдав немного плотнее за тем, что у нас твориться в стране, отдали предпочтение своему Боингу (в виде СП с Ембрайр) и через 5 лет появился КС-390 -(сами посмотрите фото - обалдеете от сходства). Я к чему веду - у нас еще есть огромный шанс влиться в мировой рынок, у нас очень хорошая школа авиастроения, нужно этим пользоваться. Потому что время тикает! Например, сейчас генконструктору Антонова уже 76 лет, он прошёл на заводе всю дорожку, практически от слесаря до ГК, но он ведь не вечный и таких людей там осталось мало. И когда после них придут современные "эффективные менеджеры", то будут на Антоновском аэродроме стоять высотки и ТРЦ (и метро Святошин рядом!), а не самолёты.PS: тик-так, тик-так....PPS: рекомендую к прочтению -интервью генконструктора Антонова от 27 ЛИСТОПАДА 2014 (уже практически год идёт война с Россией!). Цитирую - "...Мы надеемся на улучшение отношений между нашими странами (с Россией) и готовы работать дальше." Вот так вот ! Надеюсь, сейчас там в головах у народа уже что-то поменялось и они не ждут чуда от северной страны.