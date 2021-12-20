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Підприємці сфери торгівлі масово
реєструють РРО — Гетманцев

Підприємці сфери торгівлі масово реєструють РРО — Гетманцев
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 15:56

Підприємці сфери торгівлі масово реєструють РРО — Гетманцев

Пропонуємо до обговорення:
Підприємці сфери торгівлі почали масово реєструвати реєстратори розрахункових операцій (РРО) у зв’язку із обов’язковим їх використанням із 1 січня.

Дивися повний текст Підприємці сфери торгівлі масово реєструють РРО — Гетманцев.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 16:34

Да, там где не было РРО они появились, цены после перехода на РРО выросли на 21.5%. Разница только в том, что раньше давали квитанцию написанную от руки на бланке, а теперь напечатанную, но цена выросла на 21.5%. Очередное покращення.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:27

  Цитрин написав:Да, там где не было РРО они появились, цены после перехода на РРО выросли на 21.5%. Разница только в том, что раньше давали квитанцию написанную от руки на бланке, а теперь напечатанную, но цена выросла на 21.5%. Очередное покращення.

19.5 -- это если совсем каким-то "черновозом" торговали...
Ну а так-то оно да -- налоги (блин, странно как-то звучит) нужно платить...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 18:04

Re: Підприємці сфери торгівлі масово реєструють РРО — Гетман

Цитрин написав:Да, там где не было РРО они появились...

Смотря где. В некотрых продуктовых магазинах вообще поубирали терминалы и только налом принимают оплату.
GALeon
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