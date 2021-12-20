Підприємці сфери торгівлі почали масово реєструвати реєстратори розрахункових операцій (РРО) у зв’язку із обов’язковим їх використанням із 1 січня.
Дивися повний текст Підприємці сфери торгівлі масово реєструють РРО — Гетманцев.
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Додано: Сер 29 гру, 2021 15:56
Підприємці сфери торгівлі масово реєструють РРО — Гетманцев
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підприємці сфери торгівлі масово реєструють РРО — Гетманцев.
Додано: Сер 29 гру, 2021 16:34
Да, там где не было РРО они появились, цены после перехода на РРО выросли на 21.5%. Разница только в том, что раньше давали квитанцию написанную от руки на бланке, а теперь напечатанную, но цена выросла на 21.5%. Очередное покращення.
Додано: Сер 29 гру, 2021 17:27
19.5 -- это если совсем каким-то "черновозом" торговали...
Ну а так-то оно да -- налоги (блин, странно как-то звучит) нужно платить...
Додано: Сер 29 гру, 2021 18:04
Re: Підприємці сфери торгівлі масово реєструють РРО — Гетман
Смотря где. В некотрых продуктовых магазинах вообще поубирали терминалы и только налом принимают оплату.
Додано: Сер 29 гру, 2021 20:49
Контрабанда на таможне!
РРО-бред для мелкого бизнеса!Мелкий предприниматель физически не сможет вести продажу, ездить за товаром, списывать просрочку, делать уценку, проводить возврат поставщику и т.д.
Лёгкость предварительного программирования только на словах у Гетьманцева.
Додано: Чет 30 гру, 2021 00:11
Цікаво буде подивитись на зріст цін після цієї "реєстрації РРО". І особливо, коли підуть перші штрафи за те, що чек не зміг зареєструвати, бо сервер податкової лежав нижче плінтуса.
Додано: Чет 30 гру, 2021 11:18
Просто идёт банальная "зачистка" всякой ФОПовской мелкоты в угоду "торговым сетям и своим ТРЦ". На первом этапе дадут подхарчеваться местным налоговым сошкам, а потом когда останутся только "крупняки"- их будет доить уже верховная братва. Понимаете? Бегать по сотням лабораторий (аптек, магазинов, киосков и т.д.) -хлопотное дело! А так пришёл в "СИНЕВО" и с порога-дайте миллиард! Конечно придётся "договариваться"....
А нам или опять "майданить" или более умно голосовать...
Додано: Чет 30 гру, 2021 14:40
А у нас закрилися (у селі) 5 реальних фопів. А на черзі ще з10 також. А гетьманцев блеє. Всім простим людям здоров'я і процвітання. А правителям нашого життя
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