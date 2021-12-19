|
|
|
Податкова амністія: українцям пояснили, чи доведеться...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 гру, 2021 17:11
Пропонуємо до обговорення:
У разі ухвалення закону про непрямий метод податкового контролю, доходи та витрати українців будуть під більш пильним контролем податкової, ніж зараз.
Дивися повний текст Податкова амністія: українцям пояснили, чи доведеться доплачувати за старі квартири
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96847
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 29 гру, 2021 17:11
Товарищ экономический эксперт, а почему, если у налоговой в базе все полученные доходы, в справке о доходах, которую та же налоговая выдаёт, нет полученных процентов с депозитов? ;)
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 1636
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 5913
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 413 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7
|659
|
|
|1
|89
|
|
|11
|1508
|
|