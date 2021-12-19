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Податкова амністія: українцям
пояснили, чи доведеться...

Податкова амністія: українцям пояснили, чи доведеться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:11

Податкова амністія: українцям пояснили, чи доведеться...

Пропонуємо до обговорення:
У разі ухвалення закону про непрямий метод податкового контролю, доходи та витрати українців будуть під більш пильним контролем податкової, ніж зараз.

Дивися повний текст Податкова амністія: українцям пояснили, чи доведеться доплачувати за старі квартири.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:11

Товарищ экономический эксперт, а почему, если у налоговой в базе все полученные доходы, в справке о доходах, которую та же налоговая выдаёт, нет полученных процентов с депозитов? ;)
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:24

  moveton написав:Товарищ экономический эксперт, а почему, если у налоговой в базе все полученные доходы, в справке о доходах, которую та же налоговая выдаёт, нет полученных процентов с депозитов? ;)

Потому как "банковская тайна" :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 18:43

еще вопрос... на протяжении 8 лет с 2012 по 2020 был ФОП на 3 гр 5%, ИТ сфера, годовой доход в районе 400 -500 тыс грн, по безналу, на Р/с с уплатой налогов, нужно ли мне подавать какие то декларации, если у меня и так доход за этот период, задекларирован и налогообложен... а эквивалент заработанного , это мое право в чем его хранить (в грн или юсд) и где...Нужно мне что-то амнистировать, если все заработано в белую?
gento44
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 18:57

Re: Податкова амністія: українцям пояснили, чи доведеться...

_hunter написав:
  moveton написав:Товарищ экономический эксперт, а почему, если у налоговой в базе все полученные доходы, в справке о доходах, которую та же налоговая выдаёт, нет полученных процентов с депозитов? ;)

Потому как "банковская тайна"
И чего в кавычках? Ведь таки тайна:)
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 19:18

  gento44 написав:еще вопрос... на протяжении 8 лет с 2012 по 2020 был ФОП на 3 гр 5%, ИТ сфера, годовой доход в районе 400 -500 тыс грн, по безналу, на Р/с с уплатой налогов, нужно ли мне подавать какие то декларации, если у меня и так доход за этот период, задекларирован и налогообложен... а эквивалент заработанного , это мое право в чем его хранить (в грн или юсд) и где...Нужно мне что-то амнистировать, если все заработано в белую?


не нужно
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 21:48

  gento44 написав:Нужно мне что-то амнистировать, если все заработано в белую?

Если справка из кабинета на сайте налоговой этот доход показывает, то что тут амнистировать? Вот как эти деятели собираются валютные курсы учитывать - это великая тайна. Но, если основная сумма после 2014го года и гривну не обрушат ещё раза в три, оно не очень важно.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:21

moveton Это не "тайна" курсовые разницы попадут в статью дохода и будет предложено заплатить с них налог. С юрлицами именно так поступают, так почему физиков не "постричь"?
konsts1174
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:52

  konsts1174 написав:moveton Это не "тайна" курсовые разницы попадут в статью дохода и будет предложено заплатить с них налог. С юрлицами именно так поступают, так почему физиков не "постричь"?

Явное упоминание в НКУ, что физики (и предприниматели-единщики тоже) с курсовой разницы налог не платят, будет не достаточным аргументом?
moveton
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