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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 00:15
Незрозуміло, як вони збираються це все рахувати. Я в 1997 році купив у кіоску 10 тис. доларів за 20 тис. грн зарплати і вони в мене лежали з того часу на депозитах. Зараз це 20 тис. доларів = 540 тис. грн Але підтвердженням вони будуть вважати лише 20 тис. тодішніх грн? Математично це не працює, нехай хтось їм пояснить про складні відсотки та інфляцію.
Додано: Чет 30 гру, 2021 00:26
espanol, эксперт же сказал: у налоговой в базе ВСЕ доходы. Очевидно, включая депозитные проценты и курсовую разницу. Верим-верим, что нам ещё остаётся?
Додано: Чет 30 гру, 2021 00:45
moveton Для начала вы просто не докажите (или налоговая не захочет увидеть доказательства) что доход был от курсовых разниц. То, что Вы не верблюд предложат доказывать в суде. А там тоже может резко включиться телефонное право. Или судебную реформу уже завершили?
Додано: Чет 30 гру, 2021 00:50
Re: Податкова амністія: українцям пояснили, чи доведеться...
Нет у них ваших депозитных доходов
Но. Если у человека была все это время пусть небольшие, но регулярные официальные доходы, то обычно никаких проблем не будет. К примеру, даже просто средняя зарплата за 20 лет уже сама по себе "отбеляет" немалую сумму сбережений.
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