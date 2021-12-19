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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 00:15
Незрозуміло, як вони збираються це все рахувати. Я в 1997 році купив у кіоску 10 тис. доларів за 20 тис. грн зарплати і вони в мене лежали з того часу на депозитах. Зараз це 20 тис. доларів = 540 тис. грн Але підтвердженням вони будуть вважати лише 20 тис. тодішніх грн? Математично це не працює, нехай хтось їм пояснить про складні відсотки та інфляцію.
Додано: Чет 30 гру, 2021 00:26
espanol, эксперт же сказал: у налоговой в базе ВСЕ доходы. Очевидно, включая депозитные проценты и курсовую разницу. Верим-верим, что нам ещё остаётся?
Додано: Чет 30 гру, 2021 00:45
moveton Для начала вы просто не докажите (или налоговая не захочет увидеть доказательства) что доход был от курсовых разниц. То, что Вы не верблюд предложат доказывать в суде. А там тоже может резко включиться телефонное право. Или судебную реформу уже завершили?
Додано: Чет 30 гру, 2021 00:50
Re: Податкова амністія: українцям пояснили, чи доведеться...
Нет у них ваших депозитных доходов
Но. Если у человека была все это время пусть небольшие, но регулярные официальные доходы, то обычно никаких проблем не будет. К примеру, даже просто средняя зарплата за 20 лет уже сама по себе "отбеляет" немалую сумму сбережений.
Додано: Чет 30 гру, 2021 09:07
Re: Податкова амністія: українцям пояснили, чи доведеться...
Додано: Чет 30 гру, 2021 11:19
гривневая "средняя зарплата за 20 лет" - по мнению налоговой - уже "проедена" и обесценена инфляцией;
фактически ничего она не "отбеляет"
Додано: Чет 30 гру, 2021 12:04
Предположу, доход не будет учитываться с учетом проеденного. Скорее контролироваться будут значительные перекосы в доходах/расходах. Причем расходах крупных, покупка которых регистрируется - недвижимость, автомобили.
Заработал миллион - владеешь и квартирой за миллилон - норм (даже если потратил на еду пол-ляма и 10 раз отдохнул на Мальдивах, поскольку это не проверяется).
А вот если при заработке в миллион у тебя хата за 10 лямов, вот тогда уже будут вопросы.
При доступе к базам налоговой + рухомого/нерухумого майна задача решается на раз. Вычисляется пропорция расход/доход. Список сортируется по убыванию. И граждан вперёд по списку за хобот в прокуратуру на пояснення.
Додано: Чет 30 гру, 2021 12:08
Re: Податкова амністія: українцям пояснили, чи доведеться...
Вы можете процитировать откуда то эту позицию налоговой? Вряд ли, потому не выдумывайте. В их подсчёте нет параметра "расходы на жизнь", потому вполне можно взять все брутто доходы за весь период и считать их "источником средств". Ну а если с официальными доходами беда - то нечего и жаловаться, налог придётся уплатить вполне правомерно
Додано: Чет 30 гру, 2021 12:21
Якщо купив квартиру і вона є в реєстрі, то податки заплачені, інакше купити не можливо, теж саме по відношенню до машини, якщо машину купив в салоні, а за кордоном в 99% випадків пишуть меньше 400 тисяч.
А в податковій БД по факту зараз нічого не має якщо ти не підприємець.
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