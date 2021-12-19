RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Податкова амністія: українцям
пояснили, чи доведеться...

Податкова амністія: українцям пояснили, чи доведеться...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:36

pogorelets
Йдеться не про податки/мита, які сплачуються при купівлі квартири/машини, а про податок на кошти за рахунок яких купується квартира/машина.
Nickoss1
 
Повідомлень: 236
З нами з: 10.07.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 55 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українцям збільшать податок на житло
R2 » П'ят 24 гру, 2021 18:06
7 667
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 гру, 2021 15:55
GALeon
Податкова амністія: скільки треба буде сплатити з цінних...
R2 » П'ят 24 гру, 2021 16:32
1 89
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 гру, 2021 16:41
kotmozur
Українцям роз’яснили, кого звільнять від сплати «податку... 1, 2
R2 » Нед 19 гру, 2021 13:13
11 1516
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 гру, 2021 09:48
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.