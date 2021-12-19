Податкова амністія: українцям пояснили, чи доведеться...

pogorelets
Йдеться не про податки/мита, які сплачуються при купівлі квартири/машини, а про податок на кошти за рахунок яких купується квартира/машина.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 12:36
pogorelets
Йдеться не про податки/мита, які сплачуються при купівлі квартири/машини, а про податок на кошти за рахунок яких купується квартира/машина.
Додано: Чет 30 гру, 2021 13:41
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