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Салют на Новий рік 2022: за скільки купити феєрверки в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 гру, 2021 11:58
Пропонуємо до обговорення:
На ринку існує безліч піротехнічних пристроїв.
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R2
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Додано: Чет 30 гру, 2021 11:58
краще гроші в ЗСУ передайте
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vitaliy_panchuk
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