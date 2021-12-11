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2000 євро з особи. В
Іспанії штрафуватимуть...

2000 євро з особи. В Іспанії штрафуватимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:02

2000 євро з особи. В Іспанії штрафуватимуть...

Пропонуємо до обговорення:
У парламенті Іспанії прийняли закон, згідно з яким на пляжах забороняється палити.

Дивися повний текст 2000 євро з особи. В Іспанії штрафуватимуть туристів-порушників.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:02

Интересно, как они собираются ловить нарушителей?
papazina
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 13:26

Просто. Пришла полиция на пляж-а там русское (или украинское) быдло с цыбаркой! Его за шкирку и в участок-паспорт отобрали-плати штраф!
Никто его на пляже "обилечивать" не будет и пепельницу ему не принесёт.
И гроши в бюджет Испании, а не на откорм депутатов и ментов.
leoiskander
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 14:01

  papazina написав:Интересно, как они собираются ловить нарушителей?

Дроны/камеры/робособаки/пешие патрули
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 15:01

  papazina написав:Интересно, как они собираются ловить нарушителей?

Ловить на живца...попросят открыть рот и вставят бычок))
rapyd777
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