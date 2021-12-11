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2000 євро з особи. В Іспанії штрафуватимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 гру, 2021 12:02
Пропонуємо до обговорення:
У парламенті Іспанії прийняли закон, згідно з яким на пляжах забороняється палити.
Дивися повний текст 2000 євро з особи. В Іспанії штрафуватимуть туристів-порушників
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Додано: Чет 30 гру, 2021 12:02
Интересно, как они собираются ловить нарушителей?
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papazina
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Додано: Чет 30 гру, 2021 13:26
Просто. Пришла полиция на пляж-а там русское (или украинское) быдло с цыбаркой! Его за шкирку и в участок-паспорт отобрали-плати штраф!
Никто его на пляже "обилечивать" не будет и пепельницу ему не принесёт.
И гроши в бюджет Испании, а не на откорм депутатов и ментов.
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leoiskander
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Додано: Чет 30 гру, 2021 14:01
papazina написав:
Интересно, как они собираются ловить нарушителей?
Дроны/камеры/робособаки/пешие патрули
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Додано: Чет 30 гру, 2021 15:01
papazina написав:
Интересно, как они собираются ловить нарушителей?
Ловить на живца...попросят открыть рот и вставят бычок))
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rapyd777
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Додано: Чет 30 гру, 2021 19:59
papazina написав:
Интересно, как они собираются ловить нарушителей?
В Эмиратах на пляже есть специально отведённое место для курящих. И попробуй закури не в этом месте. Там даже наше быдло распальцованное тихо и мирно ходит курить в загон.
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deneg net
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