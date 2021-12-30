Група ICU прогнозує, що в 2021 році зростання ВВП України складе 2,9%, а в 2022 році — 3,2%.
Дивися повний текст ICU прогнозує, що зростання ВВП України у 2022 році залишиться повільним.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 12:53
ICU прогнозує, що зростання ВВП України у 2022 році...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ICU прогнозує, що зростання ВВП України у 2022 році залишиться повільним.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 00:57
Велике крадівництво Зезидента буде продовжено, тому про зростання будуть знову брехати, а реально буде скорочуватись економіка, будуть тікати з України інвестори та робітники
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