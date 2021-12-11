|
|
|
Всього лише від 100 євро: шведська компанія вживлює...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 гру, 2021 13:23
Пропонуємо до обговорення:
Кілька тисяч шведів за останні роки вживили під шкіру імплантати, позбувшись від необхідності постійно носити проїзні на громадський транспорт, банківську картку, електронний ключ або візитку.
Дивися повний текст Всього лише від 100 євро: шведська компанія вживлює підшкірні чіпи з COVID-паспортом
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96866
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 30 гру, 2021 13:23
А чем оно питается?
-
papazina
-
-
- Повідомлень: 698
- З нами з: 19.12.10
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 гру, 2021 13:58
papazina написав:
А чем оно питается?
Радиоволнами, что вышки 5Г испускают
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 5926
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 414 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 гру, 2021 14:31
papazina написав:
А чем оно питается?
А чем питается чип в банковской карте?
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 2048
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 593 раз.
- Подякували: 317 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 гру, 2021 18:35
не понятно почему так дорого?
думаю если производить эти чипы массово - цена должна быть около 1 долл
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 5225
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 774 раз.
- Подякували: 598 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 30 гру, 2021 19:09
Майбутнє вже тут, "Чорне дзеркало" скоро відпочиватиме
-
espanol
-
-
- Повідомлень: 255
- З нами з: 24.02.14
- Подякував: 171 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 гру, 2021 21:25
uaprofi написав:
не понятно почему так дорого?
думаю если производить эти чипы массово - цена должна быть около 1 долл
Производите и вживляйте за 2 дол. Будете получать сверхприбыль!
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 2048
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 593 раз.
- Подякували: 317 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 гру, 2021 21:38
Следующий этап-вживление чипа в мозг,сейчас активно идут эксперименты.Всем вставить чипы и радоваться!
-
Scotch
-
-
- Повідомлень: 1005
- З нами з: 01.08.10
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 гру, 2021 21:56
Ну вот, а как смеялись над антиваксерами, которые пугали чипированием...
-
Tegularius
-
-
- Повідомлень: 1677
- З нами з: 11.02.14
- Подякував: 223 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 гру, 2021 22:49
Tegularius написав:
Ну вот, а как смеялись над антиваксерами, которые пугали чипированием...
Как смеялись так и смеются и будут смеяться. Кто хочет(!) себе чип пусть сначала сто баксов заплатит. Есть люди которые NFC в кольца встраивают, в перчатки, есть фанаты вживления чипов под кожу - ну нравится им так. Связи с вакциной ровно ноль. Никому нахрен не уперлось никого насильно чипировать - все и так неразлучны с телефонами.
-
Horus
-
-
- Повідомлень: 307
- З нами з: 09.12.14
- Подякував: 165 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5
|319
|
|
|4
|485
|
|
|4
|500
|
|