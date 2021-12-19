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Маск заперечив, що його супутники витісняють конкурентів
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Додано: Чет 30 гру, 2021 17:36
Пропонуємо до обговорення:
Ілон Маск відповів на критику про те, що супутники його проекту Starlink займають занадто багато місця в космосі, і заявив, що на орбітах навколо Землі вистачить місця для "десятків мільярдів" супутників.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 17:36
При этом скромно умолчав, что у автомобиля всегда есть водитель, который смотрит куда он едет и уворачивается от препятствий. Да и то, если кто-то забыл, первое автостолкновение произошло в Лондоне, когда там на весь город было всего два автомобиля. У спутников с этим куда хуже.
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Ірина_, Модератор
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