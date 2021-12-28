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В Україні створено найдорожчий
автомобільний причіп за...

В Україні створено найдорожчий автомобільний причіп за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 19:15

В Україні створено найдорожчий автомобільний причіп за...

Пропонуємо до обговорення:
Напівпричіп українського виробника TAD створено для перевезення трамваїв.

Дивися повний текст В Україні створено найдорожчий автомобільний причіп за 500 тисяч євро (відео).
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 19:15

я бы не сильно гордился таким прайсом за 16 колес, железную раму сверху и рельсы. лучше бы нашли где распилили на этом.
alik
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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