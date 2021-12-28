Напівпричіп українського виробника TAD створено для перевезення трамваїв.
Дивися повний текст В Україні створено найдорожчий автомобільний причіп за 500 тисяч євро (відео).
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Додано: Чет 30 гру, 2021 19:15
В Україні створено найдорожчий автомобільний причіп за...
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Дивися повний текст В Україні створено найдорожчий автомобільний причіп за 500 тисяч євро (відео).
Додано: Чет 30 гру, 2021 19:15
я бы не сильно гордился таким прайсом за 16 колес, железную раму сверху и рельсы. лучше бы нашли где распилили на этом.
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