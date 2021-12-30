Напівпричіп українського виробника TAD створено для перевезення трамваїв.
Дивися повний текст В Україні створено найдорожчий автомобільний причіп за 500 тисяч євро (відео).
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Додано: Чет 30 гру, 2021 19:15
В Україні створено найдорожчий автомобільний причіп за...
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Дивися повний текст В Україні створено найдорожчий автомобільний причіп за 500 тисяч євро (відео).
Додано: Чет 30 гру, 2021 19:15
я бы не сильно гордился таким прайсом за 16 колес, железную раму сверху и рельсы. лучше бы нашли где распилили на этом.
Додано: Чет 30 гру, 2021 22:26
На самом деле достижение очень печальное(для тех,кто разбирается в этой тематике)
Додано: П'ят 31 гру, 2021 09:54
В нашей стране все самое дорогое, но не лучшее.
Самые дорогие дороги, дорогое масло, дорогие чиновники и т.д. Так как у нас на всем закладывается ценник умножить на 2 или 3. Откаты... откаты...
Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:14
Додано: П'ят 31 гру, 2021 15:50
Вы ему на пальцах:
Интерес каждого.
Вплоть до разрешения к передвижению по конкретным дорогам Украины.
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