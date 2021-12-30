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В Україні створено найдорожчий автомобільний причіп за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 гру, 2021 19:15
Пропонуємо до обговорення:
Напівпричіп українського виробника TAD створено для перевезення трамваїв.
Дивися повний текст В Україні створено найдорожчий автомобільний причіп за 500 тисяч євро (відео)
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R2
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Додано: Чет 30 гру, 2021 19:15
я бы не сильно гордился таким прайсом за 16 колес, железную раму сверху и рельсы. лучше бы нашли где распилили на этом.
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alik
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Додано: Чет 30 гру, 2021 22:26
На самом деле достижение очень печальное(для тех,кто разбирается в этой тематике)
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sena_2008atp
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 09:54
В нашей стране все самое дорогое, но не лучшее.
Самые дорогие дороги, дорогое масло, дорогие чиновники и т.д. Так как у нас на всем закладывается ценник умножить на 2 или 3. Откаты... откаты...
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swsashadow
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:14
alik написав:
я бы не сильно гордился таким прайсом за 16 колес, железную раму сверху и рельсы. лучше бы нашли где распилили на этом.
А за какую сумму вы готовы разработать, произвести и сертифицировать такой прицеп? Судя по всему, у вас уже есть калькуляция.
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Gastarbaiter
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 15:50
Gastarbaiter написав: alik написав:
я бы не сильно гордился таким прайсом за 16 колес, железную раму сверху и рельсы. лучше бы нашли где распилили на этом.
А за какую сумму вы готовы разработать, произвести и сертифицировать такой прицеп? Судя по всему, у вас уже есть калькуляция.
Вы ему на пальцах:Интерес каждого.
Вплоть до разрешения к передвижению по конкретным дорогам Украины.
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Kudrjavuy
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:37
Gastarbaiter написав: alik написав:
я бы не сильно гордился таким прайсом за 16 колес, железную раму сверху и рельсы. лучше бы нашли где распилили на этом.
А за какую сумму вы готовы разработать, произвести и сертифицировать такой прицеп? Судя по всему, у вас уже есть калькуляция.
так вопрос за сколько я готов или сколько это стоит на самом деле?
я готов за миллион + 500 сверху на покупку этого.
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alik
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:39
Kudrjavuy написав: Gastarbaiter написав: alik написав:
я бы не сильно гордился таким прайсом за 16 колес, железную раму сверху и рельсы. лучше бы нашли где распилили на этом.
А за какую сумму вы готовы разработать, произвести и сертифицировать такой прицеп? Судя по всему, у вас уже есть калькуляция.
Вы ему на пальцах:Интерес каждого.
Вплоть до разрешения к передвижению по конкретным дорогам Украины.
мне на пальцах не надо, вы лучше перечитайте сообщение, может проникнитесь
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alik
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