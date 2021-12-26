Такий прогноз озвучила аналітик Concorde Capital Євгенія Охтирко.
Дивися повний текст У січні ми побачимо зовсім інший курс долара — прогноз.
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:09
У січні ми побачимо зовсім інший курс долара — прогноз
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Дивися повний текст У січні ми побачимо зовсім інший курс долара — прогноз.
Додано: Суб 01 січ, 2022 20:46
странно, а Алексей Кпзырев в недавнем ролике говорил прямо противоположное)
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