Протягом останніх 5 років слово фінтех-пісочниця стало синонімом диджиталізації країни.
Дивися повний текст «Стартапи вже можуть продумувати ідеї»: у НБУ розповіли, коли в Україні запрацює пісочниця фінтех-проєктів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:07
«Стартапи вже можуть продумувати ідеї»: у НБУ розповіли,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Стартапи вже можуть продумувати ідеї»: у НБУ розповіли, коли в Україні запрацює пісочниця фінтех-проєктів.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:08
а потом им помогут
|