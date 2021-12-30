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Дивися повний текст Вітаємо з прийдешнім 2022 роком!.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 гру, 2021 20:01
Вітаємо з прийдешнім 2022 роком!
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Дивися повний текст Вітаємо з прийдешнім 2022 роком!.
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