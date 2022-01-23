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У 2022 році на одну ІТ-вакансію
претендували до 800...

У 2022 році на одну ІТ-вакансію претендували до 800...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 17:33

У 2022 році на одну ІТ-вакансію претендували до 800...

Пропонуємо до обговорення:
У 2022 році на деякі вакансії в українському ІТ претендували 500–800 кандидатів.

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У 2022 році на одну ІТ-вакансію претендували до 800 кандидатів: аналітика Djinni
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 17:33

главным образом благодаря коммуникаторам.

ЧЗХ коммуникатор?
cohan
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