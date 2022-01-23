У 2022 році на деякі вакансії в українському ІТ претендували 500–800 кандидатів.
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У 2022 році на одну ІТ-вакансію претендували до 800 кандидатів: аналітика Djinni
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Додано: Нед 22 січ, 2023 17:33
У 2022 році на одну ІТ-вакансію претендували до 800...
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Дивися повний текст
У 2022 році на одну ІТ-вакансію претендували до 800 кандидатів: аналітика Djinni
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