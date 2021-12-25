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Взимку вдвічі подорожчає
електроопалення будинків

Взимку вдвічі подорожчає електроопалення будинків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 22:30

  straponesa написав:А если поставить тепловые насосы то можно ещё больше сэкономить.
Если уж совсем бюджетный вариант то инверторные конционеры, и летом прохлада, и зимой подогрев.

Вы цены видели на эти бюджетные решения? Вдобавок надо ставить внутренний блок в каждое помещение, да и мощность в режиме нагрева и СОР падает с понижением температуры наружного воздуха, т.е. как раз тогда, когда этот нагрев особенно нужен
summacut
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 23:05

Re: Взимку вдвічі подорожчає електроопалення будинків

Та же статья, только "на пальцах" :
1. В прошлом отопительном сезоне стоимость 1 кВт электроэнергии при условии потребления до 3000 кВт/месяц была 0,9 грн.
2. В этом отопительном сезоне 1.68 грн/кВт - ща часть спустили по 1,44 грн/кВт.

Чисто физически стоимость оплаты электроэнергии за отопление ... возросла в 2 раза.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 23:19

Re: Взимку вдвічі подорожчає електроопалення будинків

  summacut написав:А если не 5,3 а 3,5 то топить электрикой ещё шоколаднее. Только зачем думать о том, чего нет. Ну там 3-5 процентов от заявленного можно подбадяжить, но 5,3 вместо 9, не бывает такого

До речі - зараз бодяжать газ, чайник гріється мабуть на 30% довше. І полум'я має якийсь "нездоровий" колір.
equinox
 
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