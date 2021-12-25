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Взимку вдвічі подорожчає
електроопалення будинків

Взимку вдвічі подорожчає електроопалення будинків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 14:14

  summacut написав:
  equinox написав:До речі - зараз бодяжать газ, чайник гріється мабуть на 30% довше. І полум'я має якийсь "нездоровий" колір.


Я чайниками калорийность газа измерять не могу. Но что 5 лет назад за 7 месяцев (с октября по апрель включительно) я сжигал на отопление 100 кв.м. и подогрев воды около 1700 кубов, что сейчас сжигаю те же 1700 кубов. Много это или мало, я х.з., квартира у меня торцевая, с трех сторон наружные стены и лоджию 7 кв.м. на северной стороне отапливаю, как раз с нее и пишу, рабочее место у меня на ней :) Прикидывал по калорийности 9 кВт*ч/куб.м., около 30-35 Вт на кв.м. отапливаемой площади в холодный январь, вполне адекватная цифра.

А вот это вы зря, батенька, "чайник" довольно известная и популярная в Украине мера длинны :)
А если без шуток, то тема нашего обсуждения достаточно сложна да и по сути, без точних измерений - очень субъективна. Для точных ответов нужно и калорийность измерить и теплопотери и как мне говорили - очень желательно учитывать влажность газа и его давление в газопроводе. Я, лично для себя сделал иной вывод. С газа перешёл на электро отопление - позволяло то, что и 3 фазы уже было и лимит и место для теплоаккумулятор - просто оформил тариф и поменял счётчик на 2 зоны учета. И причина - дешевле. И потребление газа у мения выросло одновременно с утеплением дома... С чем связано? Да кто его знает, может бодяжат, может давление, может ещё что - не важно. Важно другое - соотношение тепловой комфорт/цена вопроса.
Sam17a
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