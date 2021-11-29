Користувачів смартфонів з операційною системою Android набагато більше, ніж інших. Популярність їх продовжує зростати.
Дивися повний текст Названо п'ять основних недоліків сучасних смартфонів на Android.
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Додано: Суб 01 січ, 2022 11:45
Названо п'ять основних недоліків сучасних смартфонів на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо п'ять основних недоліків сучасних смартфонів на Android.
Додано: Суб 01 січ, 2022 12:03
До 2021 лет 6-7 юзал только Айфона , начиная с 4 поколения но в 2021 купил сяоми play, и разницы с айфонамиия не вижу, система летает, экран очень чувствительный, традиционных глюков андроида нет, батарею жрет умеренно, хватает на 7 часов экранного времени. Камера снимает норм.
В игры не играю, как он в играх хз.
Эпоха айфонов тю тю. Нет ни одной причины чтобы я вернулся обратно на Айфон. Сяоми молодцы у них система оптимизирована под железо не хуже иос. До этого были и другие андроид смартфоны, но больше 3 дней я их не выдерживал.
Плюшки андроида не только в цене устройства, например вместо Ютуб можно поставить вансенд (без рекламы) чего иос делать не даёт.
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