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«Північний потік-2» можуть
не запустити через загрозу...

«Північний потік-2» можуть не запустити через загрозу...
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 13:56

«Північний потік-2» можуть не запустити через загрозу...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє DW.

Дивися повний текст «Північний потік-2» можуть не запустити через загрозу Україні — віце-канцлер Німеччини.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 13:56

Немцы согласны мерзнуть, лишь бы нам было хорошо.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 23:21

Re: «Північний потік-2» можуть не запустити через загрозу...

  p_a_l написав:Немцы согласны мерзнуть
На тлі цієї новини: https://www.dw.com/uk/nimechchyna-zakry ... a-60307374
які шанси, що сказане Robert Habeck є правдивим? На жаль, наразі відсутня тенденція на скорочення загального споживання енергії, замість цього є пропаганда "зеленки", яка взагалі то не й така вже "екологічна", як її розписують. Про вартість того, що пропагують, як "альтернативу", годі вже й казати, вона часто-густо є не в рази, а на порядки дорожчою.
Radon
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 12:10

p_a_l
30 лет не мерзли без СП-2, а теперь замерзнут, ага.
Зачем чушь нести?
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 13:05

Dimar
Это стандартная практика, Украину будут отвлекать приятными словами, но продолжать делать то что выгодно своей стране.
Зная немцев, я уверен на 100% что они не откажутся от миллиардных доходов ради Украины!
hno3
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 14:14

  hno3 написав:Dimar
Это стандартная практика, Украину будут отвлекать приятными словами, но продолжать делать то что выгодно своей стране.
Зная немцев, я уверен на 100% что они не откажутся от миллиардных доходов ради Украины!

Не будет там миллиардных доходов, руками их зеленых немцев подсадили на русскую газовую иглу, несмотря на нынешний энергетический кризис они позавчера закрыли половину своих АЭС и в этом году закроют все.
Русские не альтруисты и будут немцев доить как сами захотят.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 21:48

  unicdima написав:Русские не альтруисты и будут немцев доить как сами захотят.


Ну значит попасть в зависимость от русских пугает немцев меньше, чем попасть в зависимость от братушек-американцев.

Выгод много, вот несколько очевидных:
1)цена транспортировки ниже чем через Украину и операторы свои же ребята, то есть даже за транспортировку деньги себе в карман
2)цену трубного газа русские будут держать на 20% ниже чем у конкурентов, чтобы удерживать рынок
3)Германия станет хабом и сможет делится с правильными странами и уже сама устанавливать цену с своим гешефтом
4)Поляки, словаки, украинцы не смогут перекрыть газ, чтобы попустить зарвавшихся немцев
5)Американцы не смогут попросить(поляков, словаков, украинцев) перекрыть газ немцам, чтобы те не забывали с кем можно дружить, а с кем нельзя
hno3
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 07:16

Это как динозавра на улице, можно встретить, а можно и не встретить. 50 на 50 :)
summacut
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