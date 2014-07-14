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На какие параметры вы смотрите
при выборе новостройки?

На какие параметры вы смотрите при выборе новостройки?
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Останні роки забудова передмістя Києва триває шаленими темпами. Кількість ЖК перевищує сотню. Як обрати, на що звернути увагу, чи є сенс інвестувати - обговорюємо в цій темі
Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 01:45

На какие параметры вы смотрите при выборе новостройки?

Хотелось бы добавить голосовалку:
Расположение (район/метро)
Транспортная доступность
Ближайшая инфраструктура
Застройщик
Количество сданных новостроек застройщиком
Документы
Цена квартиры
Цена метра
Площадь
Планировки
Класс жилья
Количество комнат
Окупаемость (для перепродажи или сдачи в аренду)
Ликвидность
Отопление
Утепление
Материал стен
Этажность дома
Этаж квартиры
Парковка
Экология/река/озеро/парки/заводы
Вид с окна
Год завершения строительства
Статус строительства, этап строительства
Наличие рассрочки/кредита
Безопасность (охрана, видеонаблюдение, пропускная система)
Тип жилья (коттедж/квартира)
Количество лифтов на подъезд
Окна
Количество квартир на этаже
Фотки/рендеры
Возможность получения информации без посещения стройки
Отзывы в интернете
Отзывы знакомых
Наличие детской плащадки
Акции
Наличие ремонта, состояние квартиры
Наличие сайта
Ход строительства онлайн
Офлайн реклама
Другое (отпишете в комментариях)
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 08:49

Re: На какие параметры вы смотрите при выборе новостройки?

От такого количества вариантов голосовала будет по длине как война и мир, проще и ключить лишнее, то что можно проигнорировать при выборе новостроч.
vitaliian
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