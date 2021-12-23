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Дивися повний текст «Нова пошта» змінює тарифи з 1 січня.
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Додано: Нед 02 січ, 2022 11:40
«Нова пошта» змінює тарифи з 1 січня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Нова пошта» змінює тарифи з 1 січня.
Додано: Нед 02 січ, 2022 11:40
Долго думали как замылить повышение цены и придумали, ай, молодцы.
Если раньше суммарно считали в отправлениях из нескольких мест общий объём, и потом округляли до 7 категорий до 0,5 кг, до 1 кг ... до 30 кг.
То теперь округляют первое место, а затем не подсчитывая суммарный объем, округляют уже каждое место кроме первого, но всего по трем категориям до 2, до 10, и до 30 кг.
В результате например два места 21 и 20,5 кг считают уже как 60 кг.
Конгениально )))
Додано: Нед 02 січ, 2022 11:45
Re: «Нова пошта» змінює тарифи з 1 січня
Зачем люди этой почтой пользуются не пойму. Сами несут им деньги и сами потом жалуются что дорого.
Додано: Нед 02 січ, 2022 11:55
Просто эти ребята классически сначала выдавили за эти годы всех конкурентов, например, у меня на расстоянии нескольких километров в городе с десяток Новых почт и ни одного конкурента, а потом начали тянуть цены вверх, пользуясь практически монопольным положением.
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