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"Ресурсний" закон
5600 набув чинності

"Ресурсний" закон 5600 набув чинності
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 13:52

"Ресурсний" закон 5600 набув чинності

Пропонуємо до обговорення:
Так званий ресурсний закон 5600, який спрямований проти олігархів і містить норми, що вплинуть на звичайних українців вступив в силу з 1 січня 2022.

Дивися повний текст \"Ресурсний\" закон 5600 набув чинності.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 13:52

Этот закон направлен не против олигархов,а против малого и среднего бизнеса,который Гетьманцев решил похоронить окончательно,а также против обычного пересiчного украинца.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 13:59

Люди - это новый "ресурс"! :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 14:10

  Scotch написав:Этот закон направлен не против олигархов,а против малого и среднего бизнеса,который Гетьманцев решил похоронить окончательно,а также против обычного пересiчного украинца.

у каком местє? Алкоголь для вас буде дорожче? Ну згоден, це зрада зрадна.
unicdima
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Модератори: Ірина_, Модератор

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