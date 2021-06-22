RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Метали для електромобільних
акумуляторів продовжать...

Метали для електромобільних акумуляторів продовжать...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 14:18

Метали для електромобільних акумуляторів продовжать...

Пропонуємо до обговорення:
Життєво важливі для виробництва акумуляторних батарей в електромобілях продовжать дорожчати наступного року після рекордного зростання цін 2021-го, пише Bloomberg.

Дивися повний текст Метали для електромобільних акумуляторів продовжать дорожчати у 2022 році.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96885
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 14:18

яка неочікувана новина )))
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2209
З нами з: 10.06.19
Подякував: 94 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Toyota обіцяє знизити вартість акумуляторів для...
R2 » Нед 01 сер, 2021 08:31
1 312
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 сер, 2021 08:31
unicdima
Авто на «єврономерах» віком до п'яти років продовжать...
R2 » Суб 03 лип, 2021 16:57
5 602
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 лип, 2021 08:22
pravdadosmerti
США продовжать запроваджувати санкції проти компаній,...
R2 » Вів 22 чер, 2021 11:07
1 225
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 чер, 2021 11:07
yegres

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.