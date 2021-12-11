В Україні відкрити рахунок у банку можуть як фізичні особи резиденти, так і нерезиденти.
Дивися повний текст Особливості відкриття нерезидентом рахунку в банку.
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Додано: Нед 02 січ, 2022 22:35
Особливості відкриття нерезидентом рахунку в банку
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Дивися повний текст Особливості відкриття нерезидентом рахунку в банку.
Додано: Нед 02 січ, 2022 22:35
Процедура надмірно геморна, що й не відкривають іноземці майже ніколи
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