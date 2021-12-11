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Особливості відкриття
нерезидентом рахунку в банку

Особливості відкриття нерезидентом рахунку в банку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 22:35

Особливості відкриття нерезидентом рахунку в банку

Пропонуємо до обговорення:
В Україні відкрити рахунок у банку можуть як фізичні особи резиденти, так і нерезиденти.

Дивися повний текст Особливості відкриття нерезидентом рахунку в банку.
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 22:35

Процедура надмірно геморна, що й не відкривають іноземці майже ніколи
bodia1406
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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