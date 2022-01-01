Оприлюднена статистика, на яких автомобілях в Україні найчастіше порушували ПДР.
Дивися повний текст Стало відомо, на яких автомобілях в Україні найчастіше порушували ПДР у 2021 році.
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Додано: Пон 03 січ, 2022 18:48
Стало відомо, на яких автомобілях в Україні найчастіше...
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Дивися повний текст Стало відомо, на яких автомобілях в Україні найчастіше порушували ПДР у 2021 році.
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