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Стало відомо, на яких автомобілях
в Україні найчастіше...

Стало відомо, на яких автомобілях в Україні найчастіше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 січ, 2022 18:48

Стало відомо, на яких автомобілях в Україні найчастіше...

Пропонуємо до обговорення:
Оприлюднена статистика, на яких автомобілях в Україні найчастіше порушували ПДР.

Дивися повний текст Стало відомо, на яких автомобілях в Україні найчастіше порушували ПДР у 2021 році.
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