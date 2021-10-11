Авіакомпанії підвищуватимуть вартість квитків. Це призведе до того, що про бюджетні перельоти мандрівникам доведеться забути.
Дивися повний текст Бюджетні авіаперельоти зростуть у ціні.
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Додано: Пон 03 січ, 2022 21:56
Бюджетні авіаперельоти зростуть у ціні
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Дивися повний текст Бюджетні авіаперельоти зростуть у ціні.
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