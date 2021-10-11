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Бюджетні авіаперельоти
зростуть у ціні

Бюджетні авіаперельоти зростуть у ціні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 січ, 2022 21:56

Бюджетні авіаперельоти зростуть у ціні

Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанії підвищуватимуть вартість квитків. Це призведе до того, що про бюджетні перельоти мандрівникам доведеться забути.

Дивися повний текст Бюджетні авіаперельоти зростуть у ціні.
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