З 10 листопада 2021 року двері нашої країни для авто на "єврономерах" зачинені.
Дивися повний текст Реєстрація «єврономера» навпаки: як поставити автомобіль на облік у сусідніх державах.
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Додано: Вів 04 січ, 2022 01:03
Реєстрація «єврономера» навпаки: як поставити автомобіль...
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Дивися повний текст Реєстрація «єврономера» навпаки: як поставити автомобіль на облік у сусідніх державах.
Додано: Вів 04 січ, 2022 01:03
В Португалии еще проще. Прийти к Нотариусу или адвокату с паспортом и налоговым номером.... Действующий тех осмотр, страховка не нужены для продажи, можно оформить сделку самому через интернет, если обое граждане с цифровыми подписями, а они есть у всех граждан.
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