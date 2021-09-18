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Реєстрація «єврономера» навпаки:
як поставити автомобіль...

Реєстрація «єврономера» навпаки: як поставити автомобіль...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 01:03

Реєстрація «єврономера» навпаки: як поставити автомобіль...

Пропонуємо до обговорення:
З 10 листопада 2021 року двері нашої країни для авто на "єврономерах" зачинені.

Дивися повний текст Реєстрація «єврономера» навпаки: як поставити автомобіль на облік у сусідніх державах.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 01:03

В Португалии еще проще. Прийти к Нотариусу или адвокату с паспортом и налоговым номером.... Действующий тех осмотр, страховка не нужены для продажи, можно оформить сделку самому через интернет, если обое граждане с цифровыми подписями, а они есть у всех граждан.
gretzky_vic
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