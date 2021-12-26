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Можна носити з собою: LG
презентувала мобільний...

Можна носити з собою: LG презентувала мобільний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 14:07

Можна носити з собою: LG презентувала мобільний...

Пропонуємо до обговорення:
LG StanbyME - 27-дюймовий телевізор, який може працювати "без проводів" та обертатися на підставці з регульованою висотою.

Дивися повний текст Можна носити з собою: LG презентувала мобільний телевізор з акумулятором (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 14:07

Ну и накой хрен это нужно? Подставка для планшета - да, имеет место быть
papazina
 
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