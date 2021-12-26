LG StanbyME - 27-дюймовий телевізор, який може працювати "без проводів" та обертатися на підставці з регульованою висотою.
Дивися повний текст Можна носити з собою: LG презентувала мобільний телевізор з акумулятором (фото).
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Додано: Вів 04 січ, 2022 14:07
Можна носити з собою: LG презентувала мобільний...
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Дивися повний текст Можна носити з собою: LG презентувала мобільний телевізор з акумулятором (фото).
Додано: Вів 04 січ, 2022 14:07
Ну и накой хрен это нужно? Подставка для планшета - да, имеет место быть
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