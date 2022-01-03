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ТОП-5 галузей з найвищими зарплатами в Україні у 2021 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 січ, 2022 20:27
Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua дізнався, на скільки зросла зарплата в Україні за рік та в яких галузях платять найбільше.
Дивися повний текст ТОП-5 галузей з найвищими зарплатами в Україні у 2021 році
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