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10 мільярдерів, які найбільше збідніли за 2021 рік....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 січ, 2022 20:42
Пропонуємо до обговорення:
У списку цьогорічних збіднілих мільярдерів – 10 магнатів, які втратили найбільше статків у 2021-му. Їхні гаманці стали легшими на загальну суму $152 млрд
Дивися повний текст 10 мільярдерів, які найбільше збідніли за 2021 рік. Разом вони втратили $152 млрд
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Додано: Вів 04 січ, 2022 20:42
Просто плавно сдулся пузырь. Вполне удачно.
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finuser336
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