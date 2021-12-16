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10 мільярдерів, які найбільше
збідніли за 2021 рік....

10 мільярдерів, які найбільше збідніли за 2021 рік....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 20:42

10 мільярдерів, які найбільше збідніли за 2021 рік....

Пропонуємо до обговорення:
У списку цьогорічних збіднілих мільярдерів – 10 магнатів, які втратили найбільше статків у 2021-му. Їхні гаманці стали легшими на загальну суму $152 млрд

Дивися повний текст 10 мільярдерів, які найбільше збідніли за 2021 рік. Разом вони втратили $152 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 20:42

Просто плавно сдулся пузырь. Вполне удачно.
finuser336
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Модератори: Ірина_, Модератор

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