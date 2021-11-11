Купівля квартири для отримання фінансового прибутку вважається не тільки частиною бізнесу, а й вдалою інвестицією.
Дивися повний текст Квартира для здачі в оренду: на що звернути увагу.
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Додано: Вів 04 січ, 2022 21:00
Квартира для здачі в оренду: на що звернути увагу
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Дивися повний текст Квартира для здачі в оренду: на що звернути увагу.
Додано: Вів 04 січ, 2022 21:00
В Одессе от 5500, а тут как среднее указано, да и в Киеве ниже 7500 не будет ...
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