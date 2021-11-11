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Квартира для здачі в оренду:
на що звернути увагу

Квартира для здачі в оренду: на що звернути увагу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 21:00

Квартира для здачі в оренду: на що звернути увагу

Пропонуємо до обговорення:
Купівля квартири для отримання фінансового прибутку вважається не тільки частиною бізнесу, а й вдалою інвестицією.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 21:00

В Одессе от 5500, а тут как среднее указано, да и в Киеве ниже 7500 не будет ...
borakotlik
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Модератори: Ірина_, Модератор

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