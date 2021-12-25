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Як зміняться пенсії
наступного року - Лазебна

Як зміняться пенсії наступного року - Лазебна
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 23:19

Як зміняться пенсії наступного року - Лазебна

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua як портал, що дбає про ваші фінанси, дізнався у Мінсоцполітики, що зміниться з пенсіями наступного року.

Дивися повний текст Як зміняться пенсії наступного року - Лазебна.
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