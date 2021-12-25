Finance.ua як портал, що дбає про ваші фінанси, дізнався у Мінсоцполітики, що зміниться з пенсіями наступного року.
Дивися повний текст Як зміняться пенсії наступного року - Лазебна.
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Додано: Вів 04 січ, 2022 23:19
Як зміняться пенсії наступного року - Лазебна
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Дивися повний текст Як зміняться пенсії наступного року - Лазебна.
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