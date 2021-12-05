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Польща вирішила спростити умови для українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 січ, 2022 00:44
Пропонуємо до обговорення:
У Польщі незабаром мають спростити правила прийому на роботу українських заробітчан.
Дивися повний текст Польща вирішила спростити умови для українських заробітчан: що і як зміниться
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Додано: Сер 05 січ, 2022 00:44
Досить вже інвестувати у всіляку крипут. Гайда усі на полуницю!
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